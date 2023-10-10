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Başhekim Kozan, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Kamu Spor Oyunları, voleybol müsabakalarında final oynayan ve Yozgat ikincisi olan takımını tebrik etti.

'Gelin Sporda Buluşalım' projesi ile kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olması, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesi, kurumlar arası iş birliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak, spor yapma alışkanlığını kazandırmanın hedeflendiğini belirten Başhekimimiz Uz. Dr. Mustafa Kozan Yozgat Şehir Hastanesi Voleybol Takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. (Mustafa Babayiğit)