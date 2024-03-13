Yozgat Sulh Hukuk Mahkemesi'nin duyurduğu satışla birlikte, köyün en verimli arazileri borç yüzünden yeni bir başlangıç için açık artırmaya çıkıyor. Bu fırsat, hem ekim yapmak isteyenlere hem de gelecek nesillere aktarılacak bir miras arayışında olanlara kapılarını açıyor.

Yozgat'ta tam 14 arazi, gümüş tepsi üzerinde sahiplerini bekliyor. Divanlı Köyü'nün meşhur toprakları, satışa çıkarılan bu arazilerle yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunuyor. Yozgat Sulh Hukuk Mahkemesi'nin duyurusuyla başlayan süreçte, köyün en verimli arazileri, borç yüzünden satışa sunuluyor. Her biri ayrı bir değere sahip olan bu araziler, 32 bin TL gibi uygun bir fiyatla yeni sahiplerini bekliyor. Bu fırsat, tarıma ilgi duyanlar için önemli bir yatırım imkanı sunarken, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılacak bir mirasın temellerini atma şansı veriyor.

Birinci Parsel

• Ada/Parsel: 101/1310

• Alan: 3.379,50 m²

• Değer: 33.795,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:01 - 14/05/2024, 10:01

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 10:01 - 06/06/2024, 10:01

İkinci Parsel

• Ada/Parsel: 101/1314

• Alan: 3.244,88 m²

• Değer: 32.448,80 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:13 - 14/05/2024, 10:13

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 10:13 - 06/06/2024, 10:13

Üçüncü Parsel

• Ada/Parsel: 101/1321

• Alan: 9.955,13 m²

• Değer: 398.205,20 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:26 - 14/05/2024, 10:26

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 10:26 - 06/06/2024, 10:26

Dördüncü Parsel

• Ada/Parsel: 101/1655

• Alan: 9.389,64 m²

• Değer: 375.585,60 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:39 - 14/05/2024, 10:39

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 10:39 - 06/06/2024, 10:39

Beşinci Parsel

• Ada/Parsel: 101/213

• Alan: 1.821,42 m²

• Değer: 33.795,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 10:01

Altıncı Parsel

• Ada/Parsel: 101/284

• Alan: 2.721,45 m²

• Değer: 54.429,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:05 - 14/05/2024, 11:05

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:05 - 06/06/2024, 11:05

Yedinci Parsel

• Ada/Parsel: 101/880

• Alan: 4.552,28 m²

• Değer: 91.045,60 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:17 - 14/05/2024, 11:17

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:17 - 06/06/2024, 11:17

Sekizinci Parsel

• Ada/Parsel: 143/2

• Alan: 16.225,14 m²

• Değer: 162.251,40 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:31 - 14/05/2024, 11:31

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:31 - 06/06/2024, 11:31

Dokuzuncu Parsel

• Ada/Parsel: 148/220

• Alan: 7.254,14 m²

• Değer: 217.624,20 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:44 - 14/05/2024, 11:44

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:44 - 06/06/2024, 11:44

Onuncu Parsel

• Ada/Parsel: 148/88

• Alan: 12.099,30 m²

• Değer: 362.979,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 11:58 - 14/05/2024, 11:58

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 11:58 - 06/06/2024, 11:58

On Birinci Parsel

• Ada/Parsel: 150/180

• Alan: 6.334,25 m²

• Değer: 253.370,00 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 12:11 - 14/05/2024, 12:11

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 12:11 - 06/06/2024, 12:11

On İkinci Parsel

• Ada/Parsel: 150/261

• Alan: 15.395,83 m²

• Değer: 769.791,50 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 12:24 - 14/05/2024, 12:24

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 12:24 - 06/06/2024, 12:24

On Üçüncü Parsel

• Ada/Parsel: 150/59

• Alan: 7.931,11 m²

• Değer: 872.422,10 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 13:30 - 14/05/2024, 13:30

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 13:30 - 06/06/2024, 13:30

On Dördüncü Parsel

• Ada/Parsel: 147/264

• Alan: 2.840,14 m²

• Değer: 113.605,60 TL

• İlk Artırma: 07/05/2024, 13:43 - 14/05/2024, 13:43

• İkinci Artırma: 30/05/2024, 13:43 - 06/06/2024, 13:43

Bu fırsatı kaçırmayın ve Yozgat’ın bereketli topraklarının yeni sahibi olma şansını yakalayın. Detaylar ve görseller için e-satış portalı üzerinden 2020/9 SATIŞ dosya numarası ile erişebilirsiniz.