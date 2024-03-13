Emeklileri yakından ilgilendiren bir destek paketi Meclis'e sunuluyor. Yapılacak protokol kapsamında emeklilere faturalarda kolaylık sağlanacak.

Son dönemde artan emeklilikle ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Yapılan zamların emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına çözüm olmadığı bir gerçekken, milyonlarca emekli yeni adımlar bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın emeklilerin yılı olacağını belirtmişti, ancak bu söylem zam oranlarına etki etmiyor gibi görünüyor.

Bu gelişmeler üzerine, hükümet milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destekler için hazırlıklara başladı. Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Nisan ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte emeklilerle ilgili düzenlemenin gündemin ilk sıralarında olacağını açıkladı.

7 BÜYÜK DESTEK İÇERECEK

Nisan ayında Meclis'e sunulması planlanan düzenleme, emeklilere yönelik 7 büyük destek içerecek. Bu destekler arasında ücretsiz ve indirimli ulaşım, fatura desteği, maaş hesabı gibi birçok konu bulunacak. Hükümet, bu konuda yerel yönetimler ve bakanlıklarla iş birliği yapacak.

ÜCRETSİZ SU FATURALARI VE DİĞER DESTEKLER

Düzenleme kapsamında emeklilere su faturalarında kolaylık sağlanacak. Nisan ayında gündeme alınması beklenen düzenleme içerisinde, yerel yönetimlerle protokol yapılacak ve emeklilere su faturalarında indirim veya ücretsiz destek sunulacak.

Emeklilere şehir içinde indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi konular da ele alınacak.

Eğer düzenleme hayata geçirilirse, emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak faydalanabilecekler. Bu adımların emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olduğu belirtiliyor.