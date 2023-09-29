Başkan Aydoğmuş, "Hükümetin uygulamaya koyduğu vergi indirimi ile cep telefonunda satış fiyatı 9 bin 500 lirayı, bilgisayarda ise 5 bin 500 lirayı geçmeyecek olanlara indirim yapılacağı belirtiliyor. Bu, gençlerimizin hayalleri ile oynamaktan başka bir şey değildir" dedi.

"MİLLETLE DALGA GEÇMEYE DEVAM"

Aydoğmuş, "Önce emekliyle, sonra çiftçiyle, şimdi de gençlerle dalga geçiyorlar. Türk gençlerine, mültecilere gösterilen değerin çok altında bir değer atfediyorlar" ifadelerini kullandı.

"VERİLEN SÖZLER TUTULSUN"

Başkan Aydoğmuş, "Gençler umutla bu indirimi bekledi, hayalindeki telefonu veya bilgisayarı alabilmek için para biriktirdi. Ancak bugün gördük ki birçok cihaz bu indirime dahil edilmedi. Gençlerimizin hayalleri bir kez daha yıkıldı. Biz Gelecek Partisi olarak istiyoruz ki, millete verilen sözler tutulsun ve hayalleri ile oynanmasın" diye sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)