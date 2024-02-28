Vergi Haftası Nedeniyle Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, İlçe Mal Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.

Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan “Vergi Haftası” nedeniyle Sarıkaya Malmüdürü Elif Tokatlı ve Mal Müdürlüğü Personeli Kaymakam Ahmet Nuri Demir’i makamında ziyaret etti.

Sarıkaya Malmüdürü Elif Tokatlı, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında Kaymakam Demir’e bilgi verdi.

Kaymakam Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vergiye ilişkin işlemlere taraf olan tüm kişi ve kurumların 35'inci Vergi Haftasını kutlayarak mükelleflerin bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu.