Yozgat ve ilçelerine 24 uzman, 21 pratisyen hekim olmak üzere 45 doktorun kadro tahsisi gerçekleştirildi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, merkez ve ilçelere kadro tahsisi yapıldığını söyleyerek açıklamada bulundu.

"SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

Yozgat ve ilçelerde görevlendirilmek üzere kadro pratisyen hekim ve doktor tahsisi yapıldığını aktaran Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Sağlık Bakanlığımız tarafından 115. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Yozgat Merkez ve ilçelerimizde görevlendirilmek üzere 24 Uzman, 21 Pratisyen Hekim olmak üzere 45 doktorun kadro tahsisi gerçekleştirildi. Yozgat‘ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.