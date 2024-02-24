Elon Musk, Twitter'ı devralmasının ardından platformu daha da güçlendirmek amacıyla X-mail özelliği üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Musk, Twitter'ın adını (X) olarak değiştirerek, son dönemde eklediği görüntülü arama ve sohbet odaları gibi yeniliklere bir yenisini daha ekleyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada Musk, X-mail özelliğinin platforma yakın bir zamanda ekleneceğini belirtti. Henüz detayları netleşmemiş olsa da, X-mail'in Twitter deneyimini daha da zenginleştireceği tahmin ediliyor. Kullanıcılar tarafından yöneltilen "X-mail özelliğini ne zaman kullanabileceğiz?" sorusuna Musk, "Yakında" cevabını verdi.

Bununla birlikte, Musk, Twitter'ın sadece Google'a rakip olmakla kalmayacağını vurgulayarak, yapay zeka entegrasyonu ile ilgili planlarını paylaştı. Google'ın Gemini programını geride bırakmayı hedefleyen Musk, kendi yapay zeka şirketi xAI aracılığıyla platforma daha gelişmiş bir yapay zeka getirmeyi amaçlıyor.

Musk'ın şirketi xAI, geçtiğimiz haftalarda Grok adlı sohbet botunu kullanıma açtı. Bu yapay zeka, ABD'deki belirli X Premium+ kullanıcılarına sunulmaktadır ve yakın bir gelecekte Twitter (X) platformuyla entegre olacak. "Grok, analiz et!" özelliği ile paylaşımların doğruluğunu test edecek olan bu yapay zeka, platformun deneyimini daha da zenginleştirecek.

X Premium+ aboneliği, yapay zeka destekli sohbet botu Grok'u kullanabilmek için gereklidir. Aylık 300 TL veya yıllık 3.139 TL ödeme seçenekleriyle sunulan bu abonelik, kullanıcılara özel avantajlar ve gelişmiş özellikler sunmaktadır.