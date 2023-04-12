Vatandaşlarla iftar öncesi bir süre sohbet eden Vali Polat, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmasında iftar çadırı geleneğinin öneminden bahseden Vali Ziya Polat, “Ramazan ayı; ibadet, yardımlaşma, paylaşma ve bir kültür ayıdır. Bunu en güzel iftar çadırlarımızda görürüz. İftar çadırları oruç tutsun tutmasın, Ramazan’ı insanların gündemine sokar, Ramazan’a ve oruca bakışını olumlu yönde geliştirir. Böylece insanımızdaki yardımlaşma, birlik ve beraberlik gibi güzel duygular yaygınlaşır. Özellikle çocuklarımızın kafasında Ramazan olgusu gelişir. İftar çadırı Ramazan’ın ruhuna uygun olarak ekmeğin ve imkânın insanlarla paylaşımına vesile olur. Dolayısıyla Ramazan ayında bu güzel iftar sofrası merhameti, yardımlaşmayı ve bize verilenlerin şükrünü ifade etmeye iyi bir fırsat. Tüm Yozgatlı hemşehrilerime hoşgörü ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşayacağımız daha nice Ramazanlar diliyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun“ dedi. Alpaslan Demir