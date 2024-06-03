Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan yeni emlak vergisi ve tapu harcı düzenlemesi taslağı, taşınmaz mal sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Bu tasarı kabul edilirse, devlet ciddi gelir elde edecek ancak ev, iş yeri ve arsa sahiplerini üzecek değişiklikler de beraberinde gelecek.

Yeni düzenleme, taşınmazların vergilendirilmesinde belediye rayiç bedeli yerine devlet tarafından belirlenen bölgesel rayiç bedelinin esas alınmasını öngörüyor. Bu, tapu işlemlerinde ödenecek vergilerin artmasına neden olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan taslak, gayrimenkulde vergi kaybını önlemeyi amaçlıyor. Tasarıda yüzün üzerinde madde yer alıyor ve herhangi bir yıl sınırı olmadan taşınmaz satışı durumunda elde edilen kazancın gelir vergisine tabi olmasını öngörüyor. Bu şekilde, şehirleşme sonucu elde edilen imar rantı vergilendirilecek.

Bir diğer önemli değişiklik, gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirlerin gerçek değerleri üzerinden vergilendirilmesi için yeni bir yöntemin devreye alınması. Bu da alım-satım işlemlerinde belediyelerin rayiç bedelleri yerine devletin belirlediği bölgesel rayiç bedelinin kullanılmasını zorunlu kılacak.

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, gayrimenkul sahipleri tapu harcı ve emlak vergisi ödemelerini devletin belirlediği bölgesel rayiç bedel üzerinden yapacak. Bu, taşınmaz sahiplerinin daha yüksek vergilerle karşılaşmasına neden olabilir.

Bu değişiklikler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan tüm tapu işlemlerinde geçerli olacak.