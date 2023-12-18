Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Yozgatlılar kış ortasında yazı yaşadı.

Kış ayının gelmesi ile birlikte yaşanan soğuk havalardan sonra gelen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendini sokağa attı. Yozgat’ta yaşanan soğuk havaların ardından vatandaşlar havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilerek Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu.

Bazı vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüş yaparken bazı vatandaşlar ise merdivenlere oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar Yozgat’ta halkın parklara, meydanlara çıkmasına neden oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda ve parklarda sıcak havanın keyfini çıkaran Yozgatlılar, kış ortasında yaz havası keyfi yaşadılar. 7’den 70’e Yozgat’taki sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlarından kimi parklarda, meydanlarda bankları doldururken, kimi vatandaşlar ise sıcak havanın etkisi ile montlarını çıkarıp elinde taşıdı.

Normalde kış mevsiminde bomboş olan Cumhuriyet Meydanı’nı, sıcak havanın etkisi ile vatandaşlar doldurdu.