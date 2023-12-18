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Yozgat’ta Mevlana Haftası kapsamında Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından semazen gösterisi düzenlendi.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda düzenlenen semazen gösterisine İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, "Çocuklarımıza kültürümüzü tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Yaparak, yaşayarak öğrenme ilkesi kapsamında çocukların öğrenmelerini kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, bugün güzel bir etkinlik gösterisinde bulundular. Mevlana'nın anlatılması ve yaşatılması doğrultusunda güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz değerleriyle büyüyor. Bu manada yapılan bu çalışmalar bizi mutlu ediyor. Programın hazırlanması ve sunulmasına emek veren, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.