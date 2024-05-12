Çankırı Belediyesinin Anneler Günü etkinlikleri başladı. Çankırılı kadınlar, rengârenk matlar üzerinde yoga yaparak stres attı.

Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi bahçesi, bu kez çocuklarla değil kadınlarla doldu taştı. Belediyenin hafta sonu programı “Anneler Günü Açık Hava Yoga Etkinliği” ile başladı. Fzt Veciha Altın ve Çankırı Fizyoterapi Ekibi katkıları ile gerçekleştirilen etkinlik, renkli matlar, minderler, balonlar ve tüllerle renkli görüntülere sahne oldu. Çimler üzerine serilen matlar üzerinde yoga yapan kadınlar, güne enerji depolayarak başladı. Katılıcılara Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in eşi Betül Esen ile Belediye Meclis Üyesi Özlem Demirci de eşlik etti.

Kadınların kendilerine özel bir zaman ayırmalarını hedefleyen etkinlik, onların ne kadar değerli olduklarını anlamaları amacı ile düzenlendi. Yogaya çocuklarıyla birlikte katılan anneler, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’den etkinliğin devam etmesini istedi.

Program, Anneler Günü standı önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.