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Faaliyet raporunda Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES), Akdağmadeni İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ve Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından yapılan faaliyetler yer aldı.

Faaliyet raporu ile ilgili açıklamada bulunan Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, “Akdağmadeni ilçemiz son dönemlerde artan kamu ve özel sektör yatırımları ile gelişimine devam etmektedir. İlçemize ve köylerimize tahsis edilen KÖYDES Projesi, Yozgat İl Özel İdaresi, Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile diğer kurumlarımızla, farklı alanlarda yatırım, proje ve faaliyetler başarı ile gerçekleştirilmiştir. 2023 yılındaki uyumlu çalışma ve kusursuz koordinasyon neticesinde hayata geçirdiğimiz projeler için il genel meclisi üyelerimize, muhtarlarımıza ve çalışmalarında özveri ve çaba göstererek fark yaratan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

TOPLAM 60 PROJE

Akdağmadeni ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES), Akdağmadeni İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından 2023 yılında toplam 60 yatırım, proje ve faaliyetler hayata geçirildi.

Geçirilen 60 yatırım, proje ve faaliyetlerin 7 tanesi Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES), 8 tanesi Akdağmadeni İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve 21 tanesi Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından hayata geçirildi. Kalan 24 yatırım, proje ve faaliyetler ise diğer kurumlar tarafından yapıldı.

KÖYDES’TEN 7 PROJE

KÖYDES tarafından yapılan projelerin 5 tanesi yol ve altyapı çalışmalarını kapsarken 2 tanesi ise İçme Suyu ve GES projesini kapsıyor. KÖYDES tarafından yapılan 7 projenin toplam maliyeti 8 milyon 193 bin 334 lira 50 kuruş olurken 5 projenin maliyeti 7 milyon 37 bin 134 lira 50 kuruş, 2 projenin maliyeti 1 milyon 156 bin 200 liradır.

2023 yılı Akdağmadeni ilçesine KÖYDES tarafından köylere yönelik yatırım çalışmalarında yol yapımı ve yama yapımı projesi, içme suyu GES projesi ile kilitli parke taş yapımı yatırım, proje ve faaliyetleri gerçekleştirildi.

KÖYDES tarafından tüm köylerde yama çalışması ve Hacıfakılı, Kırlar, Çaypınar köylerinde 1’inci kat asfalt yapımı ve yama yapımı projesinde 2 milyon 517 bin 634 lira 50 kuruş maliyeti olmuştur. Bunun yanı sıra Tarhana, Kırlar, Kirsikavağı ve Şahnederesi köylerinde içme suyu ve GES projesinde 1 milyon 140 bin maliyeti olmuştur. kilitli parke taş yapımı yatırım, proje ve faaliyetleri kapsamında Akçakoyunlu, Karadikmen, Yünalan, Karaalikaçağı, Kırlar, Sekikaşı, Gündüzler, Kayakışla, Taspınar, Körük Dayılı, Beyazitkaçağı, Akçakışla Eynelli, Boğazköy, Yazılıtaş, Boyalık ve Gümüşdibek köyünde gerçekleştirilen 16 bin 375 metrekarelik kilit parke çalışmasında 4 milyon 520 bin maliyeti olmuştur.

KÖYLERE YÖNELİK YATIRIMLAR

2023 yılı ilçemiz köylerine yönelik yatırım çalışmalarda kanalizasyon yapım bakım onarım projesi, içme suyu projesi, kilitli parke taş yapımı, diğer köy alt ve üst yapılar projesi, 1’inci kat ve 2’nci kat asfalt yapım projesi ile tarımsal sulama yapım projesi yapıldı.

Kanalizasyon yapım bakım onarım projesi tüm köylerde yapılırken toplam maliyeti 300 bin oldu. İçme suyu projesi muhtelif arızalı köyler ve Sazlıdere, Melikli, Akçakoyunlu, Pazarcık, Örenkale, köyleri GES yapımında maliyet 3 milyon 300 bin olurken, Uzukçay, Şahnederesi, Sarıgüney, Sağıroğlu, Yeniyapan, Kılıçlı, Aslanlı, Pazarcık, Üçkaraağaç, Karacaören, Paşabey, Yedişehri, Davutlu, Ardıçalanı, Veziralanı, Yukurıçulhalı, Evci ve Dokuz köylerinde kilitli parke taş yapımında 3 milyon 712 bin 146 lira maliyeti oldu. Diğer köy alt ve üst yapılar projesi 800 bin lira maliyet ele alınırken 1’inci kat ve 2’nci kat asfalt yapım projesinde 1 milyon maliyet oldu. Tarımsal sulama yapım projesi Ağaçlı ve Pınarbaşı köylerinde gerçekleşirken maliyeti 400 bin lira oldu.