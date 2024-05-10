Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye’nin dün ve bugün Afrika’nın kuzeyi ile Suriye üzerinden gelecek çöl tozlarının etkisi altında kalacağına dikkati çekti.

Yozgatlı vatandaşları da ilgilendiren Afrika’nın kuzeyi ile Suriye üzerinden gelecek çöl tozlarının olumsuz etkileri ile ilgili Tekin, bilgilendirdi.

Tekin, “Pazar günü sabah saatlerine kadar ülkemizde etkili olmaya devam edecek. Özellikle cuma günü Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek. Cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı kendini gösterecek” ifadesini kullandı.

Çöl tozlarının özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli olacağını söyleyen Tekin, hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları da uyardı.

“TÜRKİYE YENİ YAĞIŞLI SİSTEMİN İÇİNE GİRECEK”

Önümüzdeki cuma günü ile hafta sonunda Orta Akdeniz’den Türkiye’ye yeni yağışlı sistemin geleceğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti: “Bu yağışlı sistem cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kendini gösterecek. Cumartesi günü ise Mersin dışında tüm yurtta yağış bekliyoruz. Pazar günü ise ülkemizin kuzey kısımları dışında diğer yerlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Özellikle cumartesi günü yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz.”

“ŞİDDETLİ FIRTINA BEKLENİYOR”

Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni yağışlı sistem ile yurdun batı kesimlerinde şiddetli fırtına beklendiği uyarısında bulunan Tekin, “Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Saatte zamanla hızımız 80 kilometre saate çıkabilir. Fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz” diye konuştu.

“TEDBİRLİ OLUNMALI”

Tekin, denizlerde de fırtınaya karşı uyarıda bulunarak, “Bu yeni gelen sistemle birlikte denizlerimizde de fırtına söz konusu. Özellikle cuma ve cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına şeklinde esecek. Fırtınaya karşı da denizcilerimizin tedbirli olmalarını istiyoruz” ifadesini kullandı.