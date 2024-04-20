Eskişehir’de günün erken saatlerinde etkili olan sağanak yağışa ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, ıslanmamak için yoğun çaba gösterdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, önceki gün yayınladığı açıklama ile Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak, ’Sarı’ uyarı koduyla meteorolojik uyarı raporu yayınlandı. Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur, günün erken saatlerinden itibaren kentte etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için yoğun çaba gösterirken, sığınacak yer aradı. Vatandaşların bir kısmı yağmurdan korunmak için tramvay duraklarına sığınırken, motosikletli bir vatandaşın bir eliyle direksiyonu diğer eliyle de şemsiyesini tutarak yolculuk etmesi dikkatleri çekti.