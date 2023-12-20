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Halk günü buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ekinci, “Halkla buluşmak bizleri çok mutlu ediyor. Görevimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, dertlerine derman olmak, taleplerini karşılamak” dedi.

Halk günü buluşmalarında vatandaşları dinleyen Ekinci, oldukça yoğun katılımın olduğu buluşmalarda halkın istek, sorun, görüş ve önerilerini dinleyerek çözüm bulmayı amaçladıklarını belirtti.

Başkan Ekinci, “Gayemiz; gönül verip gönül almak, hizmet edip dua almaktır. Biz, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve çözüm üretmek için buradayız. Vatandaşlarımız randevu almaksızın burada dertlerini ve taleplerini iletebilme imkânı buluyor. Ben de birinci ağızdan halkın sıkıntı ve beklentilerini duyup, imkânlarımız el verdiğince çözüm üretmeye çalışıyorum. Her zaman olduğu gibi dertlere derman olmaya gayret gösteriyoruz. Herkesin sesini duyurabileceği, sorunlarını paylaşabileceği ve çözümler arayabileceği bir platform oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz halk günleri ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri bizim için önemlidir ve bu nedenle her ay belirli günlerde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.