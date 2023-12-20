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Göreve geldiği günden itibaren yapmış olduğu çalışmalar ile Sorgun’a yeni bir görünüm kazandıran Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, çalışmalarına ara vermiyor.

Belediye tarafından Yeşilöz deresi çevresinde sürdürülen peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ekinci, “Yaya köprüsü, park alanı, bisiklet yolunun da içinde olduğu yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz” dedi.

Daha yeşil bir Sorgun hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ekinci, “Kentleşme ile birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için projelendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Yeşilöz deresi çevresinde başlamış olduğumuz yaşam alanı içerisinde oturma grupları, yaya köprüsü, park alanı, bisiklet yolu ve çocuk oyun grupları yer alıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince peyzaj çalışması yapılarak, mahalle sakinlerinin özellikle çocuklarımızın boş vakitlerinde hoşça vakit geçirebilecekleri yaşam alanı kazandırılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” şeklinde konuştu.