RektöR Prof. Dr. Evren Yaşar, Şehit Komiser Yardımcısı Tevfik Fikret Erciyas, Şehit Polis Memuru Abdullah Bozkurt’un baba ocağı ile Kuzey Irak'taki bir operasyonda yaralanarak gazi unvanı alan Uzman Çavuş Adem Zorbilmez'i evlerinde ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken DHKPC terör örgütüne yapılan operasyon sırasında girdiği silahlı çatışmada şehit olan Şehit Komiser Yardımcısı Tevfik Fikret Erciyas’ın babası Azmi ve Annesi Gülhanım Erciyas ile Hakkâri ili Depin polis kontrol noktasına terör örgütü mensuplarınca bombalı araçla yapılan saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Abdullah Bozkurt’un babası Hüseyin ve Annesi Satı Bozkurt ile Kuzey Irak'taki bir operasyonda yaralanarak gazi unvanı alan Uzman Çavuş Adem Zorbilmez ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin ailelerinin kutsal bir emanet olduğunu söyledi.

"Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine sahip çıkarak, her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmak bizim boynumuzun borcudur" diyen Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasının devamında; “Ülkemizde yürütülen terörle mücadele harekatlarında ve 15 Temmuz'da Yozgat, hep ön safta olmuştur. İlimiz kahraman yiğit evlatlarını şehit vermiştir. Şimdi de Deaş ve diğer terör örgütleri ile sınır içinde ve dışında kahramanca çarpışan, Milletimizin kahraman evlatları gözlerini kırpmadan bizler ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız rahat nefes alıp verelim diye son nefeslerini vermişlerdir. Bugün sağlık ve sıhhat içerisinde, hür, korkusuz ve başı dik olarak bu şanlı bayrağın gölgesinde yaşıyorsak bu durumu Şehitlerimize ve Gazilerimize borçluyuz. Tarihin en zor dönemlerinde bayrağı uğruna canını feda etmekten tereddüt etmeyen yiğit vatan evlatları, nice kahramanlık destanları yazmıştır. Evlatlarımız bu kutlu vatan ve bayrak nöbetindeyken Doğu ve Güneydoğu’da, 15 Temmuz’da şehit düştüler. Her bir şehidimize minnet ve şükran duyuyoruz. Şehitlerimizin hatırasını daima taze tutmak, onları her vesileyle hatırlamak ve hatırlatmak bizim için bir vefa borcudur. İstiklal ve istikbal mücadelemizin en büyük gücü vatan ve bayrak sevgisidir. Vatanı için, milleti için, bayrağı için, hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş gazilerimizi de şükranla yâd ediyor, Rabbimden hepsine uzun ve hayırlı ömürler diliyorum ”dedi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ziyarette Şehit aileleri ve Gazi Uzman Çavuş Adem Zorbilmez’in sağlık alanındaki talepleri ve tedavilerinin karşılanması için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.