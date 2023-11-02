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Alman hükümeti, ülkedeki nitelikli eleman sayısını artırmak ve bazı alanlardaki personel eksikliğini gidermek amacıyla "Nitelikli Göç Yasası"nı 1 Kasım itibariyle yürürlüğe soktu. Yasanın bir kısmı Mart 2024, bir diğer kısmı ise Haziran 2024'te uygulanmaya başlayacak.

Yeni düzenlemelere göre, Almanya'da iş bulup Mavi Kart alarak çalışma izni almak isteyenlerin yıllık brüt maaşı 39.682 Euro'ya kadar düşürüldü. Almanya'ya gelecek nitelikli personel için kabul edilen meslek grupları da genişletildi. Matematik, doğa bilimleri, mühendislik, tıp gibi alanlardaki uzmanların yanı sıra birçok farklı meslek dalından uzmanlar da Mavi Kart alarak Almanya'ya gelme fırsatı bulabilecekler.

İşte Almanya'nın yasal yollarla ülkeye götüreceği meslek grupları:

İmalat sektöründe uzmanlar.

Su ve kalorifer tesisatçıları.

Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar ve yöneticiler.

Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmetleri sağlayanlar, medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler, bilgisayar uzmanları, IT uzmanları ve bilgisayar programcıları.

Çocuk yuvası eğitmenleri, kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler, sağlık hizmeti uzmanları (hemşire, hastabakıcı, yuva eğitmeni), veterinerler, diş hekimleri, eczacılar, öğretmenler ve eğitim sektöründe görev alabilecekler.

Yaşlı bakım hizmeti verenler, sosyal hizmet uzmanları.

Finans ve sigorta alanında uzman ve yöneticiler.

Fizikçiler, astronomlar, meteorologlar, kimyagerler, jeologlar ve jeofizikçiler, matematikçiler ve istatistikçiler, biyologlar, botanikçiler, zoologlar ve benzeri alanlarda uzmanlar.

Tarım, orman ve balıkçılık uzmanları ve danışmanları, çevre bilimcileri ve araştırmacılar.

Ayrıca, mühendislik alanında da birçok açık pozisyon bulunuyor. İşte aranan mühendislik dalları:

İşletme ve üretim mühendisliği.

İnşaat mühendisliği.

Çevre koruma mühendisliği.

Makine mühendisliği.

Kimya mühendisliği.

Maden ve metalurji mühendisliği ile benzeri uzmanlıklar.

Elektroteknik, elektronik ve telekomünikasyon alanındaki mühendisler.

Mimarlar, iç mimarlar, çevre planlamacıları, yüksek mimarlar gibi inşaat ve tasarım alanında uzmanlaşmış kişiler de Almanya'ya gelme fırsatı bulacaklar.

Sağlık sektöründe ise genel olarak her alan için uzmanlara ihtiyaç duyuluyor. Bunun yanı sıra eğitim sektöründe de uzman ve diplomalı kişilere iş olanağı sunulacak.

Enformasyon ve iletişim teknolojisi alanındaki uzmanlar da Almanya'da iş fırsatlarına kavuşacaklar. Sistem analistleri, yazılım geliştiricileri, internet sitesi ve multimedya geliştiricileri, uygulama ve IT programcıları gibi uzmanlar için büyük bir talep bulunuyor.

Almanya'da çalışmak isteyen uzmanların belirli şartları karşılamaları gerekiyor. Ayrıca, Mart 2024'ten itibaren bazı düzenlemeler daha fazla esneklik sağlayacak ve uzmanlar için daha fazla imkan sunacak. Bu değişikliklerle birlikte, dil şartı da hafifletilecek.

Haziran 2024'ten sonra ise Şans Kartı sistemi devreye girecek. Bu sistem, üniversite diploması, meslek diploması veya uzmanlık belgesine sahip kişilerin Almanya'ya kolayca yerleşmelerine imkan tanıyacak. Daha fazla meslek dalı tanınacak ve yaş sınırlamaları kaldırılacak. Öğrenci ve stajyerlerin iş piyasasına katılma imkanları da genişletilecek.

Bu yeni yasal düzenlemeler, Almanya'ya çalışma ve yaşama fırsatı arayan Türk uzmanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Almanya'da çalışmak isteyenler için daha fazla esneklik ve imkanlarla dolu bir gelecek mümkün olacak.