Yozgat Valiliği, sosyal medya üzerinden farklı konularda vatandaşlara uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli uyarılarda bulunan Yozgat Valiliği bir kez daha engelli park alanları hakkında bilgilendirdi.

Valilik, engelli vatandaşların günlük hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla çeşitli önlemler almaya devam ediyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak adına önemli bir uyarıda bulunuldu.

Araçların engelli rampası önlerine ve özel olarak belirlenmiş engelli park alanlarına park edilmemesi gerektiği konusunda vurgu yapıldı.

Yozgat Valiliği, bu konuda toplumun daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, " Lütfen araçlarımızı engelli rampası önüne ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine park etmeyelim. Birlikte daha duyarlı bir toplum olabiliriz! Bu özel alanlara saygı göstererek, herkesin yaşam alanı özgürlüğünü artırmaya katkıda bulunalım. Unutmayın, küçük bir eylemle büyük bir fark yaratabiliriz” ifadesini kullandı.