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Çeşitli konularda sosyal medya hesaplarından uyarıda bulunan Yozgat Valiliği, bir kez daha çevrim içi alışveriş platformlarının düzenlediği kampanyaların taklit edilerek oluşturulan asılsız içeriklere ve sahte bağlantılara dikkat çekti.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Çevrim içi alışveriş platformlarının düzenlediği kampanyalar taklit edilerek oluşturulan asılsız içeriklere ve sahte bağlantılara dikkat. Şüpheli bağlantılara tıklamayın. Alışverişinizi resmî site ve uygulamalar üzerinden gerçekleştirin.”

"NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?"

Yasal firmalar tarafından düzenlenen kampanyalar taklit edilerek “indirim günleri, dev kampanya” gibi içeriklerle paylaşılan bağlantılara karşı duyarlı olun.

Çevrim içi alışverişler için resmi internet sitelerini ve uygulamaları tercih edin.

Satın alma işlemlerinizde "3D secure" ve "sanal kart" gibi güvenli ödeme seçeneklerini kullanın.