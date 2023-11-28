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Genel Başkan Taşçı, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ayeti ve Türkçe'sini ekrandan bakarak okuduğu açıklaması üzerine Yılmaz’ın yaptığı siyaseti eleştirdi.

Genel Başkan Taşçı, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a seslenerek, “Bir siyasi parti lideri olarak ülkenin hayrına ve faydasına olacak düşünce ve projelerinle, bundan kaynaklı alacağın yüksek oranda oyla gündeme gelmen gerekirken, yıldızı sönenlerin başvurduğu yolu seçerek İslâm dinine dil uzattın, Diyanet’i ve başkanını karalama yöntemine başvurdun” dedi.

“REYTİNG TOPLAMA PEŞİNE DÜŞMÜŞ”

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Taşçı, “Seçimde neredeyse hiç oy alamayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş ve kurumumuz üzerinden reyting toplama peşine düşmüş. Neymiş, başkanımız ayeti ve Türkçesini ekrandan bakarak okumuş. Başarısız genel başkanın, hitabette hitap yöntemlerini en iyi bilenlerden birinin de hayatını kürsülerde geçiren Diyanet İşleri Başkanımızın olduğunu bilmesi gerekirdi. Bu zat gündemden düştüğü zaman Türkçe ibadet konusunu açarak gündemde yer bulmaya çalışmaktadır. Ancak Türkçe ibadeti telkin etmeye çalışırken cehaletinin büyüklüğünü ortaya serdiğinin farkında değildir. Toplumda karşılığı olmayan bu genel başkan, ‘Bizim dinimiz Diyanet İşleri Başkanına inmedi, hükümete inmedi, hacıya hocaya, şeyhe şıha inmedi. Doğrudan insanı esas aldı. Oku dediği zaman, ‘ey hükümet, ey Diyanet İşleri Başkanı sen oku da halka tercüme et’ diye inmedi’ ifadeleriyle Kur’an’ın vahiy yoluyla ve bir peygamber aracılığıyla indirildiğini ya bilmeyecek kadar cahil ya da İslâm dinini, Kur’an’ı ve peygamberimizi itibarsızlaştırmaya çalışacak kadar sapkın bir kişi olduğunu göstermektedir. Her iki tavrı da kabul edilecek bir durum değildir. İslâm’a, Kur’an’a ve Peygamberimize gönülden bağlı olan milletimizden özür dilemelidir” ifadelerini kullandı.

“CUMA VAAZLARINA KATILMASINI TAVSİYE EDİYORUZ”

Başkan Taşçı açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Muhtemelen ömrü boyunca uğramadığı için ülkemizin tüm camilerinde vaazların Türkçe yapıldığından dahi haberdar olmayan bu genel başkana Türkçe irad edilen özellikle Cuma vaazlarına katılmasını tavsiye ediyoruz ve Diyanetin alanda uzman âlimleri tarafından kaleme alınan ‘namazın niçin Türkçe yapılmadığı, ezanın niçin Arapça okunması gerektiği’ yönündeki kitap ve makaleleri okumasını öneriyoruz. Son seçimde geçersiz oyların ancak yüzde 1’i kadar oy alabilen bir genel başkan olarak nerede hata yaptığını düşünüp ders çıkarması gerekirken, bilgi sahibi olmadığı konulara girmesi ne kadar basiretsiz bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir. Öztürk Yılmaz! Alanında başarılı olabilmen için sana siyaset yapmanı öneriyoruz. İslâm dini hakkında söylenmesi ve yapılması gerekenleri Diyanet İşleri Başkanlığımız organlarıyla en güzel şekilde yerine getirmektedir. Başardın Öztürk Yılmaz! Sosyal medyada yapmış olduğun içi boş paylaşımınla üç yüz binin üzerinde görüntüleme alarak gündem olmayı başardın. Size bir de teklifimiz var! Gündem olmak istediğinizde, ülkemize ve milletimize faydası olacak bir açıklama yapın, o paylaşımınıza cehaletinizi gözler önüne seren ‘Türkçe ibadet’ konulu paylaşımınızdan daha çok görüntüleme alıp gündem olmanızı biz sağlayacağız” diye konuştu.