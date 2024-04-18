Yozgat Valiliği tarafından engelli park yerleri ve emniyet kemeri konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Engelli rampası önüne ve engelli park yerlerine araçlarını park etmemeleri konusunda Valilik tarafından vatandaşlar uyarılırken, emniyet kemeri kullanmanın yasal bir zorunluluk olduğu da hatırlatıldı.

Valilik sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Lütfen araçlarımızı engelli rampası önüne ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine park etmeyelim. Birlikte daha duyarlı bir toplum olabiliriz! Bu özel alanlara saygı göstererek, herkesin yaşam alanı özgürlüğünü artırmaya katkıda bulunalım. Unutmayın, küçük bir eylemle büyük bir fark yaratabiliriz!” denildi.

Emniyet kemeri konusuna da değinilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Hayat bahane kabul etmez. Emniyet kemeri kullanmak yasal bir zorunluluktur.”