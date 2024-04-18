Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan'a kazandırdığı ve kazandıracağı proje, yatırım ve hizmetler için Ankara’da da temaslarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Coşar, “Boğazlıyan'ı güçlü yerel yönetim anlayışıyla her alanda parlayan bir yıldız olması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Başkan Coşar Ankara’da İlk dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TESKOMB Genel Başkanı ve Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül ve Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ile görüşerek, istişarelerde bulundu.

BAKAN BAK’A ZİYARET

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Başkan Coşar, İlçede yapılacak yeni spor tesislerin ve faaliyetler hakkında istişarede bulunduklarını söyledi.

Coşar yaptığı açıklamada, “Boğazlıyan'a yakışan çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Destekleri ve yakın ilgisi için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Yozgat Milletvekilimiz Sayın Süleyman Şahan'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.