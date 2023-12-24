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Yozgat Valiliği tarafından kentte yaşanacak olan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

Valilik, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve karbonmonoksit kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.