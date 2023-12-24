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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), büyüyen kadrosuna 1271 gelir uzman yardımcısı alımı yapacak. Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek uzman yardımcıları için başvurular 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, "Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 1271 (bin iki yüz yetmiş bir) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır." ifadesine yer verildi.

BAŞVURU KOŞULLARI:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Başvuru formu ile ilgili detaylı açıklamalar internet sitesinde yer alacaktır.

SINAV BİLGİLERİ:

Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleşecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve sınav yerleri, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.