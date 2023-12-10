Valilik bir kez daha uyardı!

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Valili yetkilileri, “Kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyelim, trafikte güvenli sürüş ve olası kazaları önlemek için kışın kış lastiği kullanalım” dedi.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte, Yozgat genelinde trafiğin daha güvenli hale getirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla valilik tarafından yapılan bu duyuru, sürücülerin dikkatini çekiyor. Kış lastiği kullanımının, özellikle kar yağışının ve buzlanmanın sık yaşandığı kış aylarında hayati bir öneme sahip olduğu vurgulanarak, sürücülerin bu kurallara uymaları önemle hatırlatıldı.

Yozgat Valiliği, sürücülerin güvenliğini ön planda tutarak, kış lastiği takma zorunluluğuyla ilgili denetimlerin etkin bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Sürücülere yapılan bu çağrı ile kazaların ve güvenlik risklerinin minimize edilmesi hedeflenirken, vatandaşlar da bu kış aylarında sevdiklerine sağ salim ulaşabilmek adına gerekli tedbirleri almaya davet edildi.

Yozgat Valiliği, kış lastiği takma zorunluluğuyla ilgili yapılan açıklamada, sürücülerin bu önemli kurala uymalarının sadece kendi güvenlikleri değil, aynı zamanda diğer trafik kullanıcıları için de hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Karayollarındaki trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla alınan bu kararın, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak adına atılmış önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Yozgat genelindeki trafik denetimlerinde kış lastiği kullanımına özel bir önem verileceği, sürücülerin bu kurala riayet etmeleri ve gerekli önlemleri almaları, hem kendi can güvenlikleri hem de diğer sürücülerin güvenliği için büyük bir önem taşıdığına işaret edildi.

Yozgat Valiliği, kış mevsiminin zorlu şartlarına karşı alınan bu tedbirin, sürücülerin sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve sevdiklerine sağ salim ulaşmaları adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Valilik, tüm sürücülerden duyarlılık göstermelerini ve kış lastiği takma zorunluluğuna titizlikle uymalarını istedi.