Yozgat Valiliği, 3 gün etkili olması beklenen zirai don hadisesine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yozgat Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda 20 Mart Çarşamba gününden itibaren zirai don olayına karşı üreticileri uyarılarda bulundu.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Yozgat genelinde 20 Mart Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, 23 Mart Cumartesi gününe kadar etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.