Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yeniyapan Köyü İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

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Akdağmadeni ilçesine bağlı Yeniyapan Köyü İlk ve Ortaokulu'na gerçekleştirilen anlamlı ziyarette Vali Mehmet Ali Özkan, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin derslerine katılan Vali Özkan, onlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

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Okulda, Kızılay Akdağmadeni Şube Başkanlığı'nın öncülüğünde yürütülen Konuşan Sınıf Projesi kapsamında, İş İnsanı Hasan Şahingöz'ün katkılarıyla Şehit Piyade Er Aydoğan Demirbilek'in anısına yapılan kütüphaneyi ziyaret eden Özkan, bu güzel sınıfın oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Ziyaretin bir diğer önemli noktası ise Vali Özkan’ın öğretmenlerle gerçekleştirilen toplantı oldu. Özkan, öğretmenlerle toplantı gerçekleştirerek eğitim ve öğretim konularında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi