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Vali Mehmet Ali Özkan, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Yozgat Garı’nı ziyaret ederek Gar Müdürü Serdal Balta’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplam uzunluğu 405 kilometre olan ve Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyondan oluşan Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Yozgat Garı’nı ziyaret eden Vali Özkan, genel çalışmalar hakkında Müdür Balta ile bilgi alışverişinde bulundu.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Ankara-Sivas arası 12 saat olan demiryoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde ise 1 saate inmişti.

Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor.

Ayrıca hattın en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demiryolu viyadüğü de 2 bin 222 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.

Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirildi.