Vali Mehmet Ali Özkan, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Yozgat Garı’nı ziyaret ederek Gar Müdürü Serdal Balta’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YHT garına inceleme (3)

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Toplam uzunluğu 405 kilometre olan ve Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyondan oluşan Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Yozgat Garı’nı ziyaret eden Vali Özkan, genel çalışmalar hakkında Müdür Balta ile bilgi alışverişinde bulundu.

YHT garına inceleme (1)

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Ankara-Sivas arası 12 saat olan demiryoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde ise 1 saate inmişti.

Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor.

YHT garına inceleme

Ayrıca hattın en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demiryolu viyadüğü de 2 bin 222 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.

Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirildi.

Kaynak: Zekiye Doğan