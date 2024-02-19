Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Sevgi Evleri'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Vali Mehmet Ali Özkan, çocuklarla sıcak bir ortamda bir araya gelerek sorunlarını dinleyip tavsiyelerde bulundu.

Ziyarete şarkılarıyla eşlik eden sanatçı Recep Kunduz, çocuklara neşeli anlar yaşattı.

Vali Özkan daha sonra Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Sevgi Evleri yerleşkesini gezdi.

Vali Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Sevgi Evleri Müdürü Uğur Şahin'den yerleşke hakkında detaylı bilgi aldı.