Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, sevgi ve çocuk evlerinde kalan çocukların doğum günlerini kutladı.

Arzu Özkan, Sevgi Evlerinde misafir edilen 14 ve 18 yaşlarına giren çocuklarla ve Çocuk Evlerinde misafir edilen 7, 14 ve 17 yaşlarına giren çocukların doğum günlerini kutlayarak çeşitli hediyeler verip hayırlı yaşlarının olması temennisinde bulundu.

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Valimiz Mehmet Ali Özkan'ın Eşi Arzu Özkan Hanımefendi, Sevgi Evlerinde misafir ettiğimiz 14 ve 18 yaşlarına giren çocuklarımızla Çocuk Evlerinde misafir ettiğimiz 7, 14 ve 17 yaşlarına giren çocuklarımızın doğum günlerini kutlayarak çeşitli hediyeler verip hayırlı yaşlarının olması temennisinde bulundu” ifadelerine yer verildi.