Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda son 24 saat içerisinde toplam 57 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin verdiği bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen operasyonlar neticesinde 57 teröristin etkisiz hale getirilmesi, bölgedeki güvenlik operasyonlarının başarıyla devam ettiğini gösteriyor. Açıklamada, Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonların terörle mücadelede kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.