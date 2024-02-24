Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan, özel gereksinimli çocukları ziyaret etti.

Tunceli'de oldukları zaman içerisinde özel gereksinimli çocuklarla sürekli alakadar olduğu söylenen Arzu Özkan, şimdi ise Kayseri Rehabilitasyon Merkezine gelen özel gereksinimli çocukları yeni yerleştikleri Kayseri İstikbal Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde ziyaret ederek güzel bir davranış sergiledi.

Ziyaret ile ilgili Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Valimiz Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan Hanımefendi, daha önce Tunceli'de sürekli alakadar olduğu, şimdi ise Kayseri Rehabilitasyon Merkezine gelen özel gereksinimli çocuklarımızı yeni yerleştikleri Kayseri İstikbal Bakım, Rehabilitasyon, ve Aile Danışma Merkezi'nde ziyaret etti. Kendisini gördüklerinde oldukça sevinen ve mutlu olan çocuklarımızla yakından ilgilenerek vakit geçiren Arzu Hanım, çocuklarımıza çeşitli hediyeler verdi” ifadelerine yer verildi.