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Düşük KPSS puanlarına sahip adaylar için sevindirici bir gelişme: Zabıta, itfaiye, memur, muhasebeci ve tekniker pozisyonlarında alımlar başladı. 50-55-60 KPSS puanlarıyla birçok farklı pozisyona başvuru yapma şansı bulunuyor. İşte detaylar:

Türkiye genelinde 27 kamu kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan alımlar, özellikle lise mezunu adayları hedefliyor. İkamet şartı aranmaksızın, 19 farklı şehirde gerçekleştirilecek bu alımlar, zabıta memuru, düz memur, itfaiye eri, muhasebeci, tekniker, anbar memuru ve tahsildar gibi pozisyonları kapsıyor.

Adaylardan genel şartlar arasında Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, ağır suçlardan mahkûm olmama, askerlik durumuna uygunluk, akıl sağlığı ve bedensel engel bulunmama gibi temel kriterlere uymaları isteniyor. Ayrıca, askerlikle ilgili durumları, suç geçmişleri ve diğer başvuru şartlarına dikkat edilerek adaylar arasından uygun adaylar seçilecek.

Çeşitli kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımları, Zabıta Memuru, Psikolog, Ekonomist, Tekniker, Arkeolog, Sanat Tarihçisi, İtfaiye Eri, Sosyal Çalışmacı, Düz Memur, Veznedar, Anbar Memuru, Veteriner Hekim, Tahsildar, Muhasebeci gibi birçok farklı pozisyonu içermektedir. Bu fırsatlar, adaylara geniş bir kariyer yelpazesi sunarak farklı alanlarda uzmanlaşma imkanı tanımaktadır.

Afyonkarahisar Ahmetpaşa Belediyesi, Konya Kadıhanı Belediyesi, Ağrı Eleşkirt Belediyesi, Niğde Bozköy Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi, Tekirdağ Muratlı Belediyesi, Şırnak Cizre Belediyesi, İstanbul Fatih Belediyesi, Elazığ Akçakiraz Belediyesi, Niğde Keçikalesi Belediyesi, Aydın Efeler Belediyesi, Konya Meram Belediyesi, Konya Karatay Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kırıkkale Delice Belediyesi, Mersin Mezitli Belediyesi, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Kadıköy Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, İzmir Güzelbahçe Belediyesi, İstanbul Adalar Belediyesi, ve Efeler Belediyesi birçok farklı pozisyonda memur alımı yapacak.

Başvuru yapacak adaylar, kendi uzmanlık alanlarına ve ilgi alanlarına uygun pozisyonları değerlendirerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Türkiye genelinde birçok belediye tarafından gerçekleştirilecek olan memur alımları, toplamda 400'e yakın memur alımını içermektedir. Her bir belediye, kendi ihtiyaçları doğrultusunda farklı pozisyonlarda personel alımı yapacak. İlan detaylarına başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar ve başvuru tarihleri üzerinden ulaşmak mümkündür. Bu fırsatlar, iş arayanlara geniş bir kariyer seçeneği sunmaktadır.