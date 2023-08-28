Yaz aylarıyla birlikte vatandaşların çeşitli nedenlerle uzun yolculukları arttı. Yolculuk için kimileri otobüsü ve hızlı treni tercih ederken önemli bir çoğunluğu ise otomobilleri ile yola çıkıyor. Oldukça yüklü olan araçlarla uzun mesafeler kat eden sürücüler gidecekleri noktaya daha hızlı varabilmek için mola vermeyi de ihmal edebiliyor. Genellikle sıcak yörelere yapılan yolculuklarda dikkat edilmeyen bazı ufak hususlar harareti arttırırken, bu sorun bazen büyük hasarları da beraberinde getiriyor. Hararetin başlıca sebebi ortalama 100-150 kilometrede verilmeyen molalar. Hararetin araca en büyük zararlarından başında ise çekişte düşme ile yağlamamanın azalması, buna bağlı motor iç aksamlarında deformasyonlar yer alıyor.

“HEM KENDİSİ HEM DE OTOMOBİL DİNLENMİŞ OLUR”

Yozgatlı araç motoru ustaları tatil yolundaki vatandaşlara uyarılarda bulundu. Mutlaka mola verilmesi gerektiği bilgisinin altını çizen ustalar, “Harareti düşürmek için araçlarını kısa dönemlerle dinlendirmeli. Ayrıca sıvı bakımlarını yapıp yola çıkmaları gerekir. Sıvı bakımının yanı sıra devir daim, radyatör gibi bölümlerin bakımları yapılmalı. Eğer bakımları yapılmazsa kireçlenme meydana gelebilir. Harareti yüksek olan bir araç ilk olarak suyu kaynatır. Yani suyu dışarı atar. Su sıcaklığı 95 ya da 100’ye çıktığı zaman hararet dediğimiz su kaynatma olayına başlar. Kaynama meydana geldikten sonra da hiçbir şey yapamazlar. O zaman krepaj dediğimiz olay ortaya çıkar, bu da motorun tepesine kadar gider. Vatandaşlar araçlarını ortalama 100-150 kilometre kullandıktan sonra stop etmeden beklemeli. Böylece hem kendisi hem de otomobil dinlenmiş olur” dedi.

“MOTOR FAZLA ISINIR VE ZARAR GÖRÜR”

Mola verilmediği taktirde motorda oluşabilecek muhtemel sorunlar ve araç yangınları hakkında konuşan tecrübeli ustalar, şöyle devam etti: “Aşırı uzun yol kat ettikten sonra hararetle varken uyan özelliği kaybolmaya başlar, ısınan bir yağ yağlamakta zorlanır. Sıcak havalarda genelde motor fazla ısınır ve zarar görür. Onun için on 15 dakikalık periyotlar halinde araçlar dinlendirilmeli. Kendisi de dinlendikten sonra yoluna devam edebilir. Araç aşırı hararetli olduğu zaman çekiş gücü düşer. Çekiş gücü düştüğü zaman vites düşürmek zorunda kalıyoruz, bu da yakıta yansıyor. Otomobillerde yangın sebebi motor ısınması ile alakalı değil. Tesisat ve kabloların zamanla deforme olması, bir yere değmesi, şase alması yangına sebep olabilir. Yani sıcaklıkla alakalı bir durum değil bakımsızlıkla alakalı bir durumdur.” İHA/Haber Merkezi