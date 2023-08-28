Gençlerin her alanda gelişmesini sağlamak için yeni eğitimler düzenleyen SORGED tarafından bir eğitim daha gerçekleştirilecek.

SORGED tarafından düzenlenen "Sivil Toplum ve Gönüllü Yönetimi Eğitim" programı ile 18-30 yaş arası hedef kitlenin örgütlenme, sivil toplum bilinci, örgütlenme çeşitleri, gönüllülük bilinci konularında farkındalık kazanarak; aktif vatandaş olarak gönüllü faaliyetlere katılım oranlarının arttırılması amaçlanıyor.

Eğitim programında katılımcılar tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlanacak.

Ayrıca katılımcıların; Gönüllülük ve sivil toplum konusunda farkındalık kazanarak toplumsal sorunların çözümüne yönelik STK’larda gönüllü olarak projeler geliştirme konusunda motivasyon kazanmaları bekleniyor.

“EĞİTİM İNGİLİZCE DÜZENLENECEK”

Eğitim hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “4-5 Eylül 2023 10:00'da başlayıp, 17.00'de sona erecek. 18-30 yaş grubundaki gençler başvuru yapabilir. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Eğitim İngilizce dilinde düzenlenecektir. Dolayısıyla katılımcıların İngilizce konuşabiliyor olması gerekmektedir. Öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır. Eğitim Sorgun'da düzenlenecektir. Eğitim ücretsiz ve katılım belgelidir. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan