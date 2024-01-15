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Çiçekçi Kemal Şahin, kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havada çiçeklere nasıl bakılması gerektiğini anlatarak mekan sıcaklığı, su verilmesi ve toprak değişimine dikkat çekti.



Yozgat’ta yıllardır çiçekçilik yapan Taylan Çiçekçilik işletme sahibi Kemal Şahin, kışın çiçek bakımında dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

Kışın iç mekan çiçekleri için belli bakımlar olduğunu belirten Şahin, “Mekân sıcaklığına dikkat edilmelidir. Mesela ev sıcaklığı 27-28 derece olmalıdır. Çiçeklere 10-15 günde bir su verilmelidir. Yaz aylarında her hafta su veriliyor ancak kışın havalar daha soğuk olduğu için su olayına dikkat edilmelidir. Sıcaktan ve soğuktan etkilenen çiçekler var. Bunların cinsleriyle ilgili bilgi alınması gerekiyor” dedi.



"EKSİ DERECENİN ALTINA DÜŞMEMELİDİR"

Kışın çiçeklerde toprak değişimi yapılmaması gerektiğinden de bahseden Şahin, “Özellikle hiçbir bitki eksi derecenin altına düşmemelidir. Öyle durumlarda hemen bitki üşür ve donarak yapraklarını bırakır ve ölür. Kışın toprak değişimi olmaz. Toprak değişimi, bahara doğru yapılır. Zaten çiçekli bitkilerin toprakları, üzerinde çiçek varken değişmez, çiçekleri geçtikten sonra değiştirilir. İnsanlar evde hangi şartlarda rahat ediyorlarsa aynısı çiçekler için de geçerlidir. O yüzden oda sıcaklığında muhafaza etmeye çalışıyoruz. Kışın sanıldığının aksine renk renk çiçekler gelir. Çünkü genelde Hollanda’dan ithal ediliyor. Yaz kış demeden en çok sattığımız bitki orkide bitkisidir. Çünkü hem anneler seviyor, hem eşler seviyor hem de orkide bitkisi yeryüzünde ilk bitki olduğundan bütün çiçekler ondan türediğinden en çok orkide bitkisini satıyoruz” şeklinde konuştu.