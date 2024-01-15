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Akdağmadeni ilçesinde jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik düzenlenen trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Oluközü Şehit Yasin Yılmaz İlkokulu ve Ortaokulunda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servislerinin ve araç şoförlerinin denetimi yapıldı.

Yapılan denetimde, servis araçlarının kış lastiği denetimi, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, öğrencilerin inme ve binme sırasında uyacakları kurallar ve genel trafik kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.