Geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde yaşanan asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli olarak 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremin verdiği tahribat ise çekilen öncesi ve sonrası fotoğraflarına yansıdı.

Üzerinden 1 yıl geçti! Asrın felaketi fotoğraf karelerine yansıdı.. (5)

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde büyük bir felaket yaşandı.

Üzerinden 1 yıl geçti! Asrın felaketi fotoğraf karelerine yansıdı.. (4)

Milyonlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerle unutulmayacak bir sabaha uyandı.

Üzerinden 1 yıl geçti! Asrın felaketi fotoğraf karelerine yansıdı.. (1)

İlk deprem saat 04.17'de yaşandı. Tam 11 ilde etkili olan afetin ardından saat 13.24'te ikinci felaket yaşandı.

Üzerinden 1 yıl geçti! Asrın felaketi fotoğraf karelerine yansıdı.. (2)

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Tarihe asrın felaketi olarak geçen o gün; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'ı adeta yerle bir oldu.

Üzerinden 1 yıl geçti! Asrın felaketi fotoğraf karelerine yansıdı.. (12)

Devletin tüm imkanlarının seferber edildi, kurum, kuruluşlar, STK'lar, Türk askeri, Mehmetçik, gönüllü vatandaşlar deprem bölgesine akın etti.

Üzerinden 1 yıl geçti! Asrın felaketi fotoğraf karelerine yansıdı.. (13)

MİLYONLAR EKRANLARA KİLİTLENDİ

Günlerce süren zamana karşı yarışta, mucizevi kurtuluşlar oldu.

Üzerinden 1 yıl geçti! Asrın felaketi fotoğraf karelerine yansıdı.. (3)

Enkaz altından çıkarılan canlar, acıyı hafifletti, milyonlar televizyon ekranlarına kilitlendi.

Üzerinden 1 yıl geçti! Asrın felaketi fotoğraf karelerine yansıdı.. (11)

KONUTLAR TESLİM EDİLİYOR

Ardından enkaz kaldırma çalışmaları ve hasarlı binaların yıkımı için harekete geçildi.

Üzerinden 1 yıl geçti! Asrın felaketi fotoğraf karelerine yansıdı.. (8)

Depremin birinci yılında ise çok sayıda depremzedeye güvenilir yeni afet konutları teslim edildi.

Üzerinden 1 yıl geçti! Asrın felaketi fotoğraf karelerine yansıdı.. (9)

DEPREMDEN ÖNCE VE SONRA...

Geriye ise afetten etkilenen kentlerdeki öncesi ve sonrasına ait kareler kaldı.

Üzerinden 1 yıl geçti! Asrın felaketi fotoğraf karelerine yansıdı.. (6)

Hatay'da arşivdeki fotoğrafların, cep telefonu ekranına bir bölümü yansıtılarak tekrar fotoğraflandığı projede asrın felaketinin izleri görülüyor.

Destek detayları belli oldu Destek detayları belli oldu

(Telefon ekranı eski hali / arka plan depremden sonraki hali)

Üzerinden 1 yıl geçti! Asrın felaketi fotoğraf karelerine yansıdı.. (7)

Yapılan çalışmada depremden etkilenen Kırıkhan ilçesinin çekilen fotoğrafları da yer alıyor.

Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş da karelere yansıdı.

Kaynak: AA