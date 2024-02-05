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Geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde yaşanan asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli olarak 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremin verdiği tahribat ise çekilen öncesi ve sonrası fotoğraflarına yansıdı.

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde büyük bir felaket yaşandı.

Milyonlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerle unutulmayacak bir sabaha uyandı.

İlk deprem saat 04.17'de yaşandı. Tam 11 ilde etkili olan afetin ardından saat 13.24'te ikinci felaket yaşandı.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Tarihe asrın felaketi olarak geçen o gün; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'ı adeta yerle bir oldu.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildi, kurum, kuruluşlar, STK'lar, Türk askeri, Mehmetçik, gönüllü vatandaşlar deprem bölgesine akın etti.

MİLYONLAR EKRANLARA KİLİTLENDİ

Günlerce süren zamana karşı yarışta, mucizevi kurtuluşlar oldu.

Enkaz altından çıkarılan canlar, acıyı hafifletti, milyonlar televizyon ekranlarına kilitlendi.

KONUTLAR TESLİM EDİLİYOR

Ardından enkaz kaldırma çalışmaları ve hasarlı binaların yıkımı için harekete geçildi.

Depremin birinci yılında ise çok sayıda depremzedeye güvenilir yeni afet konutları teslim edildi.

DEPREMDEN ÖNCE VE SONRA...

Geriye ise afetten etkilenen kentlerdeki öncesi ve sonrasına ait kareler kaldı.

Hatay'da arşivdeki fotoğrafların, cep telefonu ekranına bir bölümü yansıtılarak tekrar fotoğraflandığı projede asrın felaketinin izleri görülüyor.

(Telefon ekranı eski hali / arka plan depremden sonraki hali)

Yapılan çalışmada depremden etkilenen Kırıkhan ilçesinin çekilen fotoğrafları da yer alıyor.

Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş da karelere yansıdı.