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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında açıklanan yüzde 64,86'lık enflasyon, iş yerlerinde kira zamlarına yansıdı. Enflasyonla birlikte belirlenen kira artış oranı yüzde 54,72 olarak belirlendi.

Ocak ayına ait enflasyon rakamları, iş yerlerine yönelik kira artış oranlarını etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon Ocak ayında aylık yüzde 6,70, yıllık ise yüzde 64,86 olarak gerçekleşti.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da yüzde 54,72 olarak belirlendi. Bu durum, kira kontrat süresi bu ay sona eren işletme sahiplerini yüzde 54,72 oranında zam yapma zorunluluğuyla karşı karşıya bıraktı.

Geçtiğimiz ayın kira zammı oranı yüzde 53,86 idi. Bu ay itibariyle ise işletmeler, kira ödemelerini yüzde 54,72 oranında artırarak ekonomik dengeleri yeniden gözden geçirecek.

Ayrıca, konutlarda kira artış oranı da belirlendi. 2 Temmuz 2024 tarihine kadar konut kiralarında yüzde 25'lik bir artış öngörülüyor.