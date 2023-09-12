Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde il ve ilçe müftülüklerine bağlı Kur'an kurslarında yeni eğitim öğretim dönemi başladı.

Bu yıl "Gönüllere Dokun" temasıyla eğitim öğretimin başlayan kurslara çocuk, genç, yetişkin ve engelli olmak üzere Kur'an öğrenmek isteyen tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Öte yandan kurslara gelemeyen vatandaşlar için de uzaktan eğitim imkanı sunuluyor.

Başvuruların 02 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek kursun birinci dönemi 25 Eylül 2023 tarihinde başlayacak 21 Ocak 2024 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem kayıtları ise 29 Ocak-19 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uzaktan yaygın din eğitimi bağlamında Kur’an-ı Kerim Öğretim Programında (Uzaktan Eğitim) Akaid, Siyer, Tefsir, Hadis ve İlmihal Kısa Süreli Öğretim Programları uygulanacak. Uzaktan Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) 11 ve üzeri yaş grubuna uygulanacak.

Uzaktan Kısa Süreli Öğretim Programları Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ve Akaid, Siyer, Tefsir, Hadis, İlmihal Kısa Süreli Öğretim Programları ise 16 ve üzeri yaş grubuna uygulanacak.

Uzaktan eğitim başvuruları web sitesi üzerinden www.diyanet.gov.tr adresinden alınacak. (Haber Merkezi)