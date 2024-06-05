Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir uygulama hayata geçiriliyor. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu hale gelecek ve tüm araçlarda bulunması gerekecek.

Türkiye'deki akaryakıt sektöründe vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla büyük bir adım atılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, usulsüz fatura kullanımını engellemek ve vergi gelirlerindeki kayıpları azaltmak için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS) devreye sokuyor. Bu sistem, manuel plaka girişlerini ortadan kaldırarak, taşıtların plaka bilgilerini otomatik olarak kaydedecek.

UTTS'nin kurulumu ve yönetimi konusunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü öncülük edecek. Bu süreçte taşıt montaj firmalarına yönelik sıkı eğitimler düzenlenecek. Darphane, akaryakıt sektörü temsilcileriyle ve Yetkili Taşıt Montaj Firmaları ile bir araya gelerek, sistemin işleyişi ve montaj firmalarının görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan UTTS Tebliği'ne göre, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan genelgede belirtilen iş amaçlı kullanılan taşıtlar için 31 Aralık 2024'e kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) monte edilmesi zorunlu kılındı. Ayrıca, akaryakıt istasyonu işletmecilerinin de yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesine Taşıt Tanıma Okuyucu cihazı eklemeleri gerekecek.

Taşıt Tanıma Birimi (TTB), araçların yakıt tanklarına yerleştirilecek ve yakıt alımı sırasında plaka bilgisini dijital olarak tarayacak. Bu bilgiler, Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz'a güvenli bir şekilde iletilecek. Böylece, akaryakıt masraflarının raporlanmasında kullanılan makbuz ve faturalara araç plakası bilgileri otomatik olarak eklenecek. Manuel plaka girişinden kaynaklanabilecek fatura düzensizlikleri de bu sayede önlenmiş olacak.

TTB'nin araçtan çıkarılması durumunda, cihaz kullanılamaz hale gelecek ve yeniden montaj gerekecek. Araç sahibinin veya plaka bilgisinin değişmesi gibi durumlarda da yeni bir TTB'nin montajı zorunlu olacak.

Akaryakıt masraflarını vergi indirimi olarak gösteren gerçek ve tüzel kişilerin araçlarının UTTS'ye dahil olması gerekecek. Zorunlu olmayan araçlar ise gönüllü olarak sisteme kaydedilebilecek. Yeni düzenleme sayesinde, bir yılda yaklaşık 15 milyar Türk Lirası vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.