Baharın gelmesi ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi kampüsü, rengarenk çiçek ve ağaçlar ile görenleri büyülüyor.

İlkbahar mevsiminin etkisiyle kampüs, öğrencilere ve ziyaretçilere adeta görsel bir şölen sunuyor. Baharın bütün renklerinin bir arada bulunduğu kampüste renk cümbüşü yaşanıyor.

Baharın gelişiyle doğanın canlanması sonucunda yeşilin bin bir tonu ve rengarenk çiçeklerle süslenen kampüs, ziyaretçilerine eşsiz bir haz deneyimi sunuyor.

Öğrenciler ise baharın gelişi ile birlikte yeniden canlandıklarını ifade ederek dersten ve sınavlardan kalan zamanlarını çiçeklerle bezenen kampüste yürüyüş yaparak geçirdiklerini ifade ettiler.