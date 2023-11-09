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Oğuz Özat’a kurum ziyaretlerinde Genel Başkan Yardımcıları İsmail Akdağ ve İlyas Saraloğlu eşlik etti.

Kurum ve okul ziyaretlerinden sonra Eğitim Gücü Sen Yozgat İl Temsilcisi Derya Adlı ve üyeler tarafından karşılanan Genel Başkan Oğuz Özat kentteki özel bir restoranda buluştu.

Yaklaşık 13 bine yakın üye sayısı ile Türkiye’nin 6’ncı büyük sendikası olarak çalışmalar yürüten sendika 2 yıl gibi kısa bir sürede üye sayılarının hızlı artışı ve genç üyeleri ile dikkat çekmektedir. Siyasetten arınmış bir sendika olması üyelerinin tercih nedenlerinin başında geliyor.

Eğitim alanındaki sorunların çözüme kavuşmasını amaçladıklarını dile getiren Genel Başkan Oğuz Özat, “Biz öncelikle öğretmenler ve eğitim çalışanlarının güncel sorunlarını, taleplerini tespit ediyoruz. İleriye dönük sadece eğitim çalışanları değil, Milli Eğitim sistemi, öğrencilerimiz, Türkiye’nin eğitim geleceği de bizim asıl çözümlenmesi gereken çalışmalarımız ve amaçlarımızdandır. Hem eğitimin iyi yerlere gelmesini istiyoruz hem de öğretmenlerin açlık sınırındaki maaşlarından kurtarılıp, bunu yanında okul içi ve okul dışı sorunlarının çözümü için çaba sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.