Ancak, Akdeniz'in doğusu, Karadeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kısımları ile Malatya, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor.

Ramazan Bayramı tatilinin sonuna yaklaşırken, ülkenin büyük bir kısmında bahar havası hakim olacak. Ancak, güney, iç ve kuzeydoğu kesimlerinde çok bulutlu bir hava görülecek.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç bölgeleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ordu, Sivas, Malatya, Mardin, Batman ve Diyarbakır'ın güney çevrelerinde sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, diğer yerlerde parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Özellikle Gaziantep'te beklenen yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.

Ülke genelinde Güneydoğu illerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında artış olması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtiliyor.