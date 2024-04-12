Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ons altın, güne yüzde 0,78 artışla 2.390 dolar civarında başladı. Orta Doğu'daki gerilimler, güvenli liman talebini destekleyerek sarı metalin fiyatlarını olumlu etkiliyor.

Gram altın fiyatları ise, ons altın ve dolar/TL'deki gelişmelerin etkisi altında. İlk işlemlerde gram altın, 2.487 Türk Lirası civarında alıcı bulurken, çeyrek altın 4.099 Türk Lirası seviyelerinden el değiştiriyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlilikte, ABD'de tüketici ve üretici fiyatları da belirleyici oldu. Mart ayında tüketici fiyatları, piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 0,4'lük aylık ve yüzde 3,5'lik yıllık artış kaydetti. Üretici fiyatları ise, aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artış gösterdi ve beklentilerin altında kaldı.

Enflasyonun tahminleri aşmasının ardından, faiz indirimi beklentileri azalırken, üretici fiyatlarına ilişkin veriler daha olumlu yorumlandı. Fed'in bu yıl gevşeme yapacağına dair umutlar, üretici fiyatlarındaki durumu canlı tutuyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3'lük artışla 105.4 civarında seyrediyor.