Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 12 Nisan 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.3365 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.3281 liradan, satış fiyatı ise 32.345 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.05'luk bir değişim yaşayan Euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 34.657 TL'den yapan euro şu anda 34.6353 TL alış ve 34.6788 TL satış fiyatına sahip.