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Bünyesinde Boğazlıyan Şeker fabrikasını da barındıran Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş'de üst yönetim değişikliği yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platfomuna (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimiz 26.01.2024 tarihli 158 sayılı kararıyla 01 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Turhal Şeker Fabrikası) Kazım Duygulu'nun ziyaretten sorumlu genel müdür yardımcılığına, İşletme Koordinatörü (Boğazlıyan Şeker Fabrikası) Ümüt Özkara'nın, idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığına (Turhal Şeker Fabrikası) atanmalarına karar verilmiştir'' denildi.