Sınava hazırlık sürecinde kendilerine sağlanan imkânlardan dolayı teşekkürlerini ileten öğrenciler, Akdağmadeni Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’nin sağladığı bu faydalı imkânlardan tüm öğrencilerin faydalanması gerektiğini belirttiler.

“HAYATINIZIN EN GÜZEL YILLARI BU DÖNEM OLACAK”

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Nezih Yalçın ise geleceğin teminatı olan öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Yalçın, “7 yıl üniversite okumuş bir ağabeyiniz olarak üniversite hayatınızda karşılaşacağınız sıkıntıları biliyorum. Ancak gurbete de gitseniz, sıkıntılar da yaşasanız hayatınızın en güzel yıllarının bu dönem olduğunu siz de göreceksiniz. Üniversite eğitimini meslek kazanmak için bir vesile olarak değil, sizi hayata hazırlayan, toplumda önder olacak, yol gösterecek bir birey olmanızı, vatana, millete ve memleketimize daha üst makamlarda hizmet etmeye vesile olacak bir yol olarak görmenizi isterim. Sizlere eğitim hayatı boyunca yol gösteren kıymetli hocalarımıza, üniversite hazırlık kurslarında ders veren öğretmenlerimize, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Ayhan Karabulut hocama ve özellikle sizlerle ağlayıp sizlerle gülen ailelerinize teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette öğrenciler ve Halk Eğitim Merkezi adınaYalçın’a teşekkür eden Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karabulut, “Belediye Başkanımız Nezih Yalçın’a bizlere ve öğrencilerimize sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)